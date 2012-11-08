Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября 2012, 19:23

Общество

Оформить загранпаспорт в Москве может житель любого региона России

"Формула качества": паспортно-визовый центр открылся на Новослободской

Новый паспортно-визовый центр открылся в центре Москвы на Новослободской улице. Особенность центра в том, что загранпаспорт там может оформить любой гражданин России, у которого нет постоянной и даже временной регистрации в Москве.

На втором этаже центра можно оформить загранпаспорт старого образца (срок действия - 5 лет), на третьем - биометрический (срок действия - 10 лет).

Для первого посещения необходимы лишь общегражданский паспорт, а также трудовая книжка или ее копия. Оплатить госпошлину и сфотографироваться можно на месте.

Отметим, что в центре можно не только сделать загранпаспорт, но и оформить визу и даже заказать билеты на самолет.

Официальный сайт паспортно-визового центра - www.9954000.ru.

документы загранпаспорт паспорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика