Оформить загранпаспорт в Москве может житель любого региона России

"Формула качества": паспортно-визовый центр открылся на Новослободской

Новый паспортно-визовый центр открылся в центре Москвы на Новослободской улице. Особенность центра в том, что загранпаспорт там может оформить любой гражданин России, у которого нет постоянной и даже временной регистрации в Москве.

На втором этаже центра можно оформить загранпаспорт старого образца (срок действия - 5 лет), на третьем - биометрический (срок действия - 10 лет).

Для первого посещения необходимы лишь общегражданский паспорт, а также трудовая книжка или ее копия. Оплатить госпошлину и сфотографироваться можно на месте.

Отметим, что в центре можно не только сделать загранпаспорт, но и оформить визу и даже заказать билеты на самолет.

Официальный сайт паспортно-визового центра - www.9954000.ru.