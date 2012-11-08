Оформить загранпаспорт в Москве может житель любого региона России

Новый паспортно-визовый центр открылся в центре Москвы на Новослободской улице. Особенность центра в том, что загранпаспорт там может оформить любой гражданин России, у которого нет постоянной и даже временной регистрации в Москве.
На втором этаже центра можно оформить загранпаспорт старого образца (срок действия - 5 лет), на третьем - биометрический (срок действия - 10 лет).
Для первого посещения необходимы лишь общегражданский паспорт, а также трудовая книжка или ее копия. Оплатить госпошлину и сфотографироваться можно на месте.
Отметим, что в центре можно не только сделать загранпаспорт, но и оформить визу и даже заказать билеты на самолет.
Официальный сайт паспортно-визового центра - www.9954000.ru.