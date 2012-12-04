Составлен лонг-лист документальных фильмов, претендующих на "Оскар"

Фото: oscars.org

Стали известны документальные фильмы, которые смогут претендовать на "Оскар-2012". В список попали 15 картин из 126, теперь предстоит составить шорт-лист номинантов.

Среди 15 выбранных картин: "Ай Вейвей: Никогда не извиняйся", "Проект "Задира", "Самозванец", "Ускользающий лед", "Этель", "Как пережить чуму", "Невидимая война", "Mea Maxima Culpa: Тишина в доме Бога", "Детропия", "Зал ожидания", "Привратники", "Дом, в котором я живу", "В поисках Сахарного Человека", "Пять разбитых камер" и "Это не фильм", сообщается на официальном сайте Американской киноакадемии.

Номинанты 85-й церемонии "Оскар" будут названы 10 января, награждение состоится 24 февраля 2013 года в Hollywood & Highland Center. Событие будет транслироваться в 225 странах.