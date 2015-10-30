Россияне оценили свое счастье в 175 тысяч рублей – исследование

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Специалисты портала Superjob выяснили, сколько денег необходимо среднестатистическому россиянину, чтобы быть счастливым, сообщают "Дни.ру".

Жители России считают порогом бедности доход в 15 тысяч рублей, а богатством представляется ежемесячный заработок в размере 450 тысяч рублей. Но для счастья гражданам достаточна меньшая сумма –175 тысяч рублей в месяц.

Исследователи выяснили, что представления россиян о бедности и богатстве разнятся в зависимости от нескольких факторов. Например, порог бедности для молодежи составляет 12 тысяч рублей в месяц, а для людей старше 25 лет – 16 тысяч рублей.

Кроме того, разница прослеживается во мнении опрошенных с разным доходом. Для жителей России, которые получают больше 35 тысяч в месяц, порогом бедности будет доход в 18 тысяч. А для тех, чья зарплата составляет менее 25 тысяч рублей, черта бедности будет ниже – 12 тысяч рублей.

Мнение жителей России о богатстве также изменяется в зависимости от возраста. Чем человек старше, тем выше для него черта, за которой начинается богатство: для молодежи до 24 лет – 323 тысячи рублей в месяц, для респондентов от 45 лет – 555 тысяч рублей.

Стоит отметить, что женские запросы оказались скромнее мужских: прекрасному полу нужно 158 тысяч рублей в месяц для счастья, а сильному – на 35 тысяч больше.

При этом эксперты в области психологии уверены, что даже доход в 175 тысяч рублей не сделает человека счастливее.

"В медицинской психологии никаких данных о корреляции счастья с деньгами нет", – заявил психолог Геннадий Чичканов. По его словам, депрессия в первую очередь распространена в мегаполисах, где люди зарабатывают больше, чем в малых городах и деревнях.