Руководители вузов, школ и детсадов впервые отчитаются о доходах

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году о своих доходах отчитаются около 210 тысяч руководителей бюджетных учреждений. В их числе впервые будут ректоры вузов, директора школ, больниц и детских садов, рассказала глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и соцпартнерства Минтруда Марина Маслова.

По ее словам, руководители госучреждений должны представить сведения о доходах и имуществе своему до 30 апреля, ошибки и неточности можно будет исправить до 31 июля. При этом все отчеты опубликуют на сайтах организаций, которым подведомственны учреждения. А основанием для проверки данных может стать обращение граждан, организаций, правоохранительных органов, кадровой службы, а также публикация в СМИ, добавила Марина Маслова.

Он также отметила, что за недостоверные сведения руководителя госучреждения могут привлечь к дисциплинарной ответственности: от выговора до увольнения. Более того, за это предусмотрено уголовное наказание.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда, регионам рекомендовано максимально быстро завершить работу по подготовке к тому, чтобы руководители всех уровней представили сведения. По словам Масловой, в 34 регионах уже приняты все нормативные акты, для создания прозрачного механизма оплаты труда глав государственных и муниципальных учреждений и представления ими сведений о доходах и имуществе.