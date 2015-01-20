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20 января 2015, 16:08

Москвичка нашла у своего подъезда розовый снег

догхантеры снег новости читателей московский папарацци отрава

Фото: Читательница M24.ru

Читательница M24.ru Ирина сообщила, что возле подъезда ее дома лежит розоватый снег. Дом расположен в Кунцеве, на 2-й Новорублевской улице.

Ирина думает, что необычный цвет снег приобрел из-за того, что его посыпали отравой для бродячих животных. "Снег на прилегающей территории, в том числе в лесу также приобрел розовый оттенок", - пишет читательница.

Как защитить собак от догхантеров

Отметим, по информации зоозащитников, догхантеры готовят акцию массовой травли по всей стране. Датой ее начала назначено 20 января. Впрочем, сообщения о том, что убийцы собак уже вышли на тропу войны, поступают из Петербурга, Липецка, Нижнего Новгорода.

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