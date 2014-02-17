Дневник Олимпиады в Сочи: день девятый

Фото: ИТАР-ТАСС

Серебро российских лыжников в эстафете и отличный старт бобслейной "двойки" Александра Зубкова, неподражаемые голландские конькобежки и "трудовая" победа сборной России по хоккею, - в очередном выпуске "Дневника Олимпиады в Сочи".

"Серебряная" эстафета

Российские лыжники до 16 февраля ходили в главных неудачниках Олимпийских игр. Делались многочисленные медальные прогнозы, предсказывавшие им большое количество наград, рассчитывали на Никиту Крюкова, Александра Легкова и Максима Вылегжанина, а они раз за разом проваливались или же не попадали в число призеров.

Исправить ошибки первых стартов Олимпиады лыжники смогли в эстафете четыре по десять километров. Первую часть дистанции составляли "классические" этапы, а два заключительных отрезка надо было пройти коньковым ходом.

Российские "классики" в лице Дмитрия Япарова и Александра Бессмертных со своей задачей не справились. После двух этапов сборная России занимала лишь пятую строчку, пропустив вперед совсем не "лыжные державы" вроде Франции, Чехии и Финляндии.

Но уже на третьем этапе все изменилось - в бой вступил Легков. Первую половину дистанции он прошел в спокойном темпе, а потом включил дополнительную скорость и играючи обошел всех, кроме шведского лыжника. На заключительном этапе Вылегжанину оставалось только не проиграть французу, что он с легкостью и сделал.

Фото: ИТАР-ТАСС

Унылые нули - очей очарованье

Сборная России по хоккею в очередной раз не смогла порадовать своих поклонников. В матче с самой слабой командой группы - Словакией, - где требовалась исключительно победа в основное время, атака россиян так и не открыла счет в матче.

Обстучал весь каркас словацких ворот Евгений Малкин, бросался в стремительные проходы Александр Радулов, но толку не было никакого - шайба в ворота словаков "не шла".

Соперники спокойно довели дело до буллитов, где проиграли благодаря точным броскам все того же Радулова, а также Ильи Ковальчука.

Главную задачу - выйти напрямую в четвертьфинал - российская сборная не выполнила. Теперь подопечным Зинэтулы Билялетдинова предстоит 18 февраля сыграть в 1/8 финала с норвежцами.

Половина успеха Александра Зубкова

В заездах бобслейных "двоек" блестяще себя проявил экипаж в составе Александра Зубкова и его бессменного разгоняющего Алексея Воеводы. Показывая не самые "быстрые" секунды во время разгона, наш боб становился первым в каждом из заездов.

По итогам двух попыток российский экипаж обеспечил себе довольно комфортный отрыв от преследователей - три десятые секунды. Отыграть такое преимущество весьма сложно, конкурентам придется рассчитывать на то, что Зубков "завалит" одну из двух оставшихся попыток.

Отметим, что на Олимпиаде в Сочи в соревнованиях бобслеистов участвуют спортсмены из Ямайки. Разумеется, они идут на последнем месте в турнире, но сам факт участия в состязаниях атлетов из, мягко говоря, не "зимней" страны - весьма приятен.

Фото: ИТАР-ТАСС

Голландский план

Неизвестно, в каких условиях голландские конькобежцы готовились к Олимпийским играм в Сочи, но соревноваться с ними абсолютно бессмысленно. Практически все свои медали (а их больше, чем у России) Голландия выиграла на катке, где люди в оранжевом методично и деловито штампуют победы.

У остальных противостоять им просто не получается. В воскресенье в забеге на 1500 метров у женщин голландки ухитрились занять первые четыре места, причем с весьма солидным отрывом от соперниц. Россиянки пытались поспорить с представительницами Нидерландов, но не получилось.

Победительница забега - Йорин Тер Морс - на этих Играх бегает не только в классических коньках, но в шорт-треке. Там, правда, у нее дела обстоят не так гладко.

Коварный туман

Биатлонистам проявить свой снайперские качества в масс-старте так и не дали. На биатлонный комплекс опустился такой туман, что проводить соревнования стало невозможно.

Организаторы терпеливо ждали, пока он рассеется, но так и не дождались и вынуждены были перенести старт на утро понедельника. Однако ситуация не улучшилась и утром. Таким образом, вопрос о том, когда же все-таки начнется гонка, отдан на откуп сочинским туманам.

Мы можем только надеяться, что неблагоприятные погодные условия и перенос гонки не скажутся худшим образом на результатах российских биатлонистов.