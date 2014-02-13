Дневник Олимпиады в Сочи: день пятый

Фото: ИТАР-ТАСС

Выдающееся выступление российских фигуристов и гневная речь саночника Альберта Демченко, второе поражение женской сборной России по керлингу и невезучий сноубордист Алексей Соболев - в очередном выпуске "Дневника Олимпиады".

Всем рекордам хотим дать свои имена

Среда была, мягко говоря, не самым "медальным" из олимпийских дней - разыгрывалось всего пять комплектов наград, но для россиян она выдалась весьма богатой на медали. Это произошло благодаря успехам наших пар в фигурном катании.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков до начала Олимпиады числились в списке фаворитов. После их блестящего выступления в командных соревнованиях стало ясно, что россияне не просто фавориты, а основные претенденты на победу. Так и получилось - нашему дуэту никто не смог противостоять.

О превосходстве дуэта Волосожар/Траньков над остальными красноречиво свидетельствует тот факт, что россияне набрали на двадцать баллов больше, чем ближайшие преследователи.

Особенно приятно, что серебро досталось другой российской паре - Ксении Столбовой и Федору Климову. После короткой программы они шли на третьем месте, но произвольную откатали с таким блеском, что стало понятно - дуэт Столбовой и Климова может претендовать и на серебро.

Удружили россиянам и немцы Оксана Савченко/Робин Шолковы. Робин оказался совсем не "шелковым" и упал при выполнении каскада прыжков, а Савченко не сумела нормально приземлиться при исполнении сложного элемента. Таким образом, основные конкуренты россиян самоустранились от распределения первых двух мест еще до окончания своей произвольной программы.

Не утюгом единым

А вот российские керлингистки, за которыми особенно трепетно наблюдают мужчины - девушки-то как на подбор щеголяют модельной внешностью, - не порадовала болельщиков. После поражения от Китая россиянкам нужно было "кровь из носа" выигрывать у команды Японии, чтобы сохранить хорошие шансы на продолжение борьбы.

Задача была с треском провалена. Не самая сильная сборная Японии спокойно пользовалась ошибками россиянок и уверенно вела дело к победе. В самый последний момент забрезжил шанс на дополнительный энд, но и тут не повезло - камень полетел не по нужной нашим девушкам траектории.

Сборная России терпит второе поражение подряд, а это означает, что в борьбе за попадание в полуфинал россиянки оказались в положении, когда проигрывать больше нельзя.

А ведь впереди ждут матчи с основными конкурентами - Канадой и Швецией.

Гневная речь Демченко

Саночник Альберт Демченко, завоевавший серебро в соревнованиях одиночек, обрушился с ураганной критикой на Федерацию санного спорта. Причем не на российскую, как можно было бы предположить, а на международную.

Титулованный спортсмен обвинил руководство федерации в том, что оно потакает всем капризам немцев и подстраивает правила под нужды немецкой сборной.

На гневную речь Демченко вызвался отвечать пресс-атташе федерации, который был предельно краток и лаконичен: "Демченко лжет. Ничего такого не было!".

Так или иначе, но скандал, похоже, только начал набирать обороты. Альберт известен своей прямотой и напористостью в отстаивании позиции, поэтому есть подозрение, что пикировка спортсмена с федерацией посредством прессы только начинается.

Соболев и его мобильный телефон

Россиянин Алексей Соболев, занявший 12-е место в слоупстайле, допустил одну серьезную ошибку - вышел на старт соревнований в шлеме, на котором был написан номер его мобильного телефона.

Если по ходу состязаний на его сотовый приходили, в основном, пожелания успехов и приветственные сообщения, то после соревнований спортсмену не поздоровилось.

Мобильный телефон Соболева забросали неприличными сообщениями, которые в этом дневнике мы процитировать просто не можем. А сам спортсмен задумался о своей то ли популярности, то ли анти-популярности. Что же, некоторым российским болельщикам явно стоит поучиться хорошим манерам.

Трус не играет в хоккей

12 февраля было особым днем для хоккейных болельщиков - стартовал мужской хоккейный турнир. Причем начался он матчем двух гигантов мирового хоккея - зарубой между Швецией и Чехией.

В общем-то весь первый и половину второго периода "Тре Крунур" вовсю "возили" соперника, уничтожая любые поползновения чехов в сторону ворот соперника.

Со счета 0:3 подопечным Алоиза Гадамчика отыграться так и не удалось - итоговый результат 4:2 в пользу сборной Швеции. И без Седина с Франзеном прекрасно справились.