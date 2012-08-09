Наталья Воробьева завоевала олимпийское золото в женской борьбе

ИТАР-ТАСС

Наталья Воробьева принесла двенадцатое золото в олимпийскую "копилку" России. Она стала победительницей в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 72 килограммов. В решающей схватке Воробьева одолела Станку Златеву Христову из Болгарии, сообщает РИА Новости.

Первый раунд прошел со счетом 1:0 в пользу болгарки, но во втором периоде россиянка тушировала соперницу на 46-й секунде. Бронзовые медали в этой весовой категории достались казахстанской спортсменке Гюзель Манюровой и испанке Майдер Унда.

Соревнования по женской борьбе на Олимпиаде в Лондоне завершились.