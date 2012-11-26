Московский зоопарк объявил конкурс на разработку дизайна талисмана

Московский зоопарк заплатит 150 тыс. руб за лучший образ кота манула

Московский зоопарк объявил конкурс на разработку дизайна своего нового талисмана. Он продлится до 25 января 2013 года.

Талисманом зоопарка должен стать кот манул, которого выбрали посетители в ходе онлайн голосования. Лучший образ этого зверя станет основой для создания сувениров и мультфильмов о зоопарке.

На конкурс принимаются работы, состоящие из рисунка, 3D-модели и короткого анимационного ролика. Победитель конкурса получит приз в 150 тысяч рублей, сообщатся на сайте зоопарка.



Манул – дикий кот, обитающий в каменистых степях Центральной и Средней Азии. Это редкий зверь размером с домашнюю кошку, у него очень густой пушистый мех, короткие толстые ноги, но он совершенно не идет на контакт с человеком и очень скрытен. В Московском зоопарке манулы содержатся с 1949 года.