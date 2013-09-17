Лекции онлайн: арт-директор Эркен Кагаров о профессии

Фото: ИТАР-ТАСС

17 сентября в Российском государственном университете инновационных технологий и предпринимательства пройдет лекция арт-директора "Студии Артемия Лебедева" Эркена Кагарова "Я – арт-директор".

Эркен Кагаров – культовая личность в российском дизайне. Лауреат множества российских и международных конкурсов дизайна, автор десятков логотипов, часть из которых москвичи видят ежедневно.

Мастер-класс Эркена Кагарова откроет цикл бесплатных лекций, посвященных разнообразию профессий в дизайне.

Сетевое издание М24.ru проведет онлайн-трансляцию лекции, которая начнется в 18.00.

Трансляция завершена.