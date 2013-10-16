Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября 2013, 12:00

Культура

Новые тренды в промышленном и интерьерном дизайне

Фото:ИТАР-ТАСС

16 октября в Центре дизайна Artplay пройдет лекция Альберто Костабелло "Путь дизайна: новые тренды в промышленном и интерьерном дизайне". Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Альберто Костабелло, итальянский архитектор и преподаватель Института моды и дизайна Марагони в Милане, расскажет о новых тенденциях промышленном и интерьерном дизайне. Слушатели узнают о том, какой путь проходит индустриальный дизайн сегодня. Эксперт поделится своим профессиональным опытом и даст советы начинающим специалистам. Лекция организована в рамках Московской недели дизайна.

Начало трансляции - в 12:00.
Трансляция завершена.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
дизайн интерьеры лекции онлайн смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика