Фото:ИТАР-ТАСС

16 октября в Центре дизайна Artplay пройдет лекция Альберто Костабелло "Путь дизайна: новые тренды в промышленном и интерьерном дизайне". Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Альберто Костабелло, итальянский архитектор и преподаватель Института моды и дизайна Марагони в Милане, расскажет о новых тенденциях промышленном и интерьерном дизайне. Слушатели узнают о том, какой путь проходит индустриальный дизайн сегодня. Эксперт поделится своим профессиональным опытом и даст советы начинающим специалистам. Лекция организована в рамках Московской недели дизайна.

Начало трансляции - в 12:00.

Трансляция завершена.