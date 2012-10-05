Крупнейший фестиваль дизайна Moscow Design Week пройдет в столице

Фото: ИТАР-ТАСС

В московском Центральном Доме Художника с 9 по 14 октября состоится крупнейший фестиваль дизайна Moscow Design Week – мероприятие, которое по достоинству оценили представители мировой творческой индустрии. Российских ценителей прекрасного проект радует уже в третий раз.

В этом году удивлять нестандартными решениями будут мастера предметного дизайна Джулио Каппелини, Ора-Ито, Алессандро Джедда, а также звезды мирового графического дизайна Борис Трофимов, Дэвид Карсон и Кен Кейто, сообщают организаторы фестиваля.

В том, что столичные гости привезли с собой уникальные работы сомневаться не приходится. Так, знаменитый приверженец китча итальянский художник и дизайнер Алессандро Джедда в рамках проекта Yabloko решил украсить публичные пространства Москвы яблоками. Пятьдесят плодов – оригинальное посвящение Стиву Джобсу. Свой концептуальный интерьер, разработанный специально для московского Altagamma Café, презентует Ора-Ито, а творческий союз сестер Саши и Даши Ганцевых покажет " Zoom In/Out".

Помимо прочего, в фестивальные дни можно будет оценить еще несколько интересных проектов: RESPUBLICA* Design Market и Библиотеку дизайна, а также принять участие в эксклюзивных мастер-классах и содержательных лекциях.

Добавим, что партнер Moscow Design Week – международная биеннале графического дизайна "Золотая пчела" в этом году празднует свое десятилетие.