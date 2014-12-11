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Свежий воздух

11 декабря 2014, 13:01

Детский weekend: учимся готовить и катаемся в надувных шарах

дизайн-завод Флакон парк Фили мастер-классы Музей Москвы детские занятия свежий воздух время с детьми зорбинг

Фото: M24.ru

Кулинарные мастер-классы и книжная ярмарка на дизайн-заводе "Флакон", хоккейная школа в парке имени Горького и интерактивные музыкальные занятия в Музее Москвы. M24.ru о том, как и где провести выходные с ребенком.

Мастерим рождественские украшения

Фото: M24.ru

Юных мастеров в эти выходные ждут в "Зеленой школе" парка имени Горького. Под руководством опытных мастеров там будут проводить творческие занятия. Так, в Керамической мастерской научат обращаться с гончарным кругом и делать подсвечники; в Художественном кружке будут делать рождественские венки; в Столярке соорудят елку-трансформер.

А еще в программе – рассказ о зимовке лесных животных и приготовление конфет из фруктов.

Где: "Зеленая школа" в парке имени Горького

Когда: 13 декабря с 12.00 18.00

Билет: 800 рублей (для взрослого и ребенка), 500 рублей (для ребенка)

Создаем декорации к мультфильму

Фото: M24.ru

Курс пластилиновой анимации – это возможность попробовать себя в роли мультипликатора. Детей научат лепить из пластилина сказочных персонажей, придумывать сценарии, делать раскадровку и декорации к мультфильмам.

Все постигающие азы мультипликации будут участвовать в анимационном фестивале.

Где: Детский центр Музея Москвы

Когда: 14 декабря с 12.00 до 14.00

Билет: 5000 рублей за весь курс

Изучаем музыкальные инструменты

Фото: M24.ru

Музыканты и актеры расскажут посетителям музея имени Пушкина о музыкальных инструментах. Дети узнают, как устроена бамбуковая флейта, какие звуки издает итальянский барабан и что такое африканская маримба.

Ближайшее мероприятие – концерт "Волшебные превращения смычка". Мероприятие посвящено истории смычка. Детям расскажут, как обычная палка с волосом превратилась в сложный музыкальный механизм.

Где: Отдел личных коллекций музея имени Пушкина

Когда: 14 декабря в 12.00

Делаем елочные игрушки и готовим обед

Фото: M24.ru

В рамках фестиваля TinTin детей научат готовить, мастерить елочные игрушки и украшения, делать декупаж. А еще в программе – занятия спортом для всей семьи, ярмарка изделий российских мастеров, книжная ярмарка, лотерея и познавательные лекции.

На фестивале ждут детей от 3 до 9 лет.

Где: дизайн-завод "Флакон"

Когда: 14 декабря с 10.00

Катаемся с горки

Фото: M24.ru

С горки можно прокатиться на санках или лыжах. А можно - в зорбе. Зорбы – это большие прозрачные надувные шары, внутрь которых можно забраться. Смельчаки спускаются в зорбах со снежных горок. Такой аттракцион работает в парке "Фили", где создали специальную зорбинг-трассу протяженностью 78 метров.

Где: парк "Фили"

Когда: в любой день, кроме понедельника и вторника

Билет: от 460 до 1200 рублей в зависимости от выбранного времени

Сюжет: Выходные с ребенком: квесты, мастер-классы и фестивали

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