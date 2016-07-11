Понедельник на "Флаконе" пройдет под знаком Франции

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В понедельник вечером на территории дизайн-завода "Флакон" состоится городской фестиваль французской культуры Chanson. Cherchez La Femme. Croissant, сообщает пресс-служба площадки.

В этот день гостей фестиваля ждет насыщенная музыкальная программа. Группа "Элен и ребята" исполнит хиты французской музыки. Прямиком из Франции на российскую сцену поднимется исполнительница E lodie Frege. А завершит праздник диджей Deyan Rankov.

Кроме того, для взрослых и детей весь день будут проходить различные мастер-классы и дегустации. Так, можно будет попробовать шоколад и фуа-гра, а также научиться готовить изысканные французские блюда и украшать обложки книг. Также самые маленькие посетители фестиваля смогут поиграть в традиционные французские игры, обучать которым будут носители языка.

Для тех, кто захочет подкрепиться, будет работать фудкорт, где можно будет отведать блюда национальной кухни и самому поучаствовать в их приготовлении. Также на фестивале можно будет приобрести авторскую косметику и винтажные украшения.