06 июля 2013, 12:20

Онлайн-трансляция хипстерских соревнований Hipster Cup

В субботу, 6 июля хипстеры столицы соберутся на дизайн-заводе Flacon, чтобы принять участие в самых стильных, актуальных и экстраординарных соревнованиях Hipster Cup. Смотрите прямую трансляцию первого блока соревнований в сетевом издании M24.ru.

Кубок начнется с турнира по рогоочкометанию: как дискоболы, участники будут запускать в даль непременный хипстерский атрибут - очки в роговой оправе. Выжившие в этом нелегком бое сразятся в кофебоулинг: они будут катать стаканы для кофе "на вынос". А для самых стойких устроят коробогонки - забег на скорость, где в качестве точки опоры используются коробки из-под популярного в Германии энергетического напитка.

Начало онлайн-трансляции в 13:00.

