"Творческие мастерские" для детей открылись на территории "Флакона"

"Афиша": На "Флаконе" открылись творческие мастерские для детей

С наступлением летних каникул родители потеряли покой и сон, размышляя о полезном досуге своего чада. Благо, каждый год в городе открываются детские лагеря, где за ребенком не только присмотрят, но и научат его проводить время с пользой. Одно из таких мест – "Творческие мастерские" на дизайн-заводе "Флакон".



Здесь ребята рисуют комиксы и мультфильмы, лепят, строят города. Занятия каждой смены объединены общей темой.

"Эта неделя у нас была посвящена росписи по камням. Следующая – кукольному театру", – рассказала преподаватель Марина Заморина.

Смена для детей от 5 до 12 лет длится пять дней, с понедельника по пятницу. Ребенка можно привести на несколько смен, а можно - только на пару дней или всего на несколько часов.

Так, абонемент на месяц обойдется в 28 000 рублей, на неделю – 7500 рублей. Час занятий – 250 рублей.

Обратите внимание, в лагерь нужно записаться заранее.