Российскую бегунью Савинову лишили золота Олимпийских игр 2012 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российскую бегунью Марию Савинову всех медалей с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года, сообщается на сайте спортивного арбитража.

На Олимпийских играх 2012 Мария Савинова выиграла золотую награду на дистанции 800 метров. Эту медаль CAS также отобрал у российской спортсменки.

Кроме того Савинову дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 года.

Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года рекомендовала пожизненно отстранить ряд российских легкоатлетов, включая Савинову.