12 ноября 2014, 09:21

Политика

Про контент: как улучшить его и как защитить

Фото: ТАСС/Карпов Сергей

В московском "Экспоцентре" с 12 по 14 ноября проходит медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week. В среду, 12 ноября, здесь будет заседать секция "Медиа. Развитие рынка производства контента" под председательством президента "Амедиа" Александра Акопова. Основные темы: борьба с пиратством, качественный рост контента и его монетизация, кроссплатформенные системы измерений.

Прямая трансляция будет доступна на online.m24.ru, начало в 13:30.

  • Когда: 12 ноября
  • Кто: Александр Акопов
  • Что: дискуссия о различных аспектах производства контента
  • Кому смотреть: увлеченным темой

