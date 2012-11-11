Глава корпорации BBC ушел в отставку

Джордж Энтуисл. Фото: Вести.Ru

Гендиректор британского канала BBC Джордж Энтуисл покинул свой пост. Его уход связан со скандалом вокруг программы Newsnight, в которой прозвучала информация о том, что политик из команды Маргарет Тэтчер лорд Алистер Макэлпайн является педофилом.

Скандал, из-за которого BBC лишилась руководства, произошел после выпуска Newsnight от 2 ноября. Гостем программы стал бывший воспитанник детского дома в Уэльсе, который рассказал о сексуальном насилии над ним и другими детьми со стороны высокопоставленного политика. Макэлпайн категорически опроверг эти обвинения, а депутаты британской Палаты общин заявили, что компании необходимо тщательнее проверять информацию, чтобы не потерять репутацию.

Сам бывший гендиректор BBC охарактеризовал передачу, как "неприемлемую низкопробную журналистику". По словам Энтуисла, он по-прежнему уверен, что в компании работает множество талантливых и честных людей, передает Русская служба BBC.

Отметим, что Энтуисл возглавил компанию всего два месяца назад. До него главой BBC восемь лет был Марк Томпсон, который с ноября 2012 года становится президентом и исполнительным директором New York Times.