Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября 2015, 14:45

Культура

"Активные граждане" смогут бесплатно ходить на детские спектакли

Фото: m24.ru/Юлий Иванко

Пользователи сервиса "Активный гражданин", накопившие достаточное количество баллов за прохождение городских опросов, смогут получить театральные билеты на детские спектакли. Об этом в эфире "Москва FM" рассказала председатель комитета госуслуг и координатор проекта "Активный гражданин" Елена Шинкарук.

"Мы видим, что билеты в театры нравятся москвичам, и по возможности будем делать больше таких поощрений. По театрам программу будем расширять. В следующем году продолжим ежемесячные походы в театр и, думаю, добавим в репертуар детскую программу", – сказала она.

Координатор "Активного гражданина" – о новых опросах и бонусах

Шинкарук добавила, что теперь пользователям не обязательно иметь тысячу баллов, чтобы получить какие-то призы.

"У нас есть правило, что поощрения можно покупать, только когда накоплена тысяча баллов, но есть пользователи, которые присоединились недавно и у них нет такой возможности. Поэтому мы устраиваем акции связанные с активностью голосований за определенный период и поощряем тех москвичей, которые не набрали баллы, но уже могут претендовать на это", – сказала она.

По ее словам, баллы на поощрения тратят всего 10 процентов пользователей, число которых уже превышает 1,2 миллиона.

Ссылки по теме


Добавим, для активных пользователей нового приложения "Помощник Москвы", которое позволяет фиксировать нарушения платной парковки, тоже разрабатывается система бонусов. В качестве поощрения горожанам будут предлагаться билеты на различные мероприятия.

О приложении "Помощник Москвы" стало известно 12 августа этого года, оно уже доступно в App Store и Google Play. Для его использования пользователь должен скачать программу на смартфон и зарегистрироваться, используя данные портала госуслуг. В настоящее время можно контролировать оплату парковки, возможность отправлять фото с машинами в зоне запрещающих знаков появится позже.

Активный гражданин

"Активный гражданин" – сервис, позволяющий влиять на жизнь в городе, принимая участие в электронных голосованиях по различным темам. За участие в каждом голосовании начисляются баллы, которые можно обменять на бонусы. Первоначально сервис заработал в виде мобильного приложения, но вскоре проголосовать стало возможно на сайте проекта ag.mos.ru и в центрах госуслуг.
Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
детские спектакли Активный гражданин активные граждане театры электронные референдумы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика