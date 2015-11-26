До конца года в столице построят еще восемь детсадов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

До конца года в столице построят еще восемь новых детских садов и три блока начальных классов , сообщает пресс-служба департамента строительства.

Строительство ведется за счет средств городского бюджета. Детские сады рассчитаны на 1370 малышей. Пять из них появятся на территории ТиНАО. Три детсада на 500 мест появятся по адресам:

улица Синявинская, владение 11 (участок №1) на 225 мест;

Ясный проезд, владение 10, корпус 2 на 125 мест;

улица Большая Черемушкинская, владение 36-38 на 150 мест.

Кроме этого, за счет средств городского бюджета до конца года введут в эксплуатацию три блока начальных классов на 900 мест по адресам:

Зеленодольская улица, дом 32, корпус на 250 мест;

Востряковский проезд, дом 13А на 350 мест;

в районе Северное Чертаново, квартал 809А, 810 на 300 мест.

"Благодаря проводимой работе практически во всех районах столицы исчезли очереди в детские сады. Большинство объектов строятся там, где уже решены проблемы очередей, нехватки детских садов и школ, но необходимо улучшение уже существующих условий", – сказал глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Где появятся новые детсады в Москве

Напомним, за пять лет инвесторы построили в столице 15 школ и 41 детский сад. Инвесторы вложили в строительство социальных объектов около 22,5 миллиарда рублей.

Всего с 2011 по 2015 год за внебюджетный счет возведено более 150 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. В частности, за 5 лет застройщики возвели в Москве около четверти из всех введенных соцобъектов.

Это позволило сэкономить массу средств городского бюджета. К 2018 году инвесторы построят в столице еще 15 школ на 14 тысяч мест и 17 детских садов на 3,6 тысячи мест. Это обойдется им в 20 миллиардов рублей.