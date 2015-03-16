Форма поиска по сайту

16 марта 2015, 18:18

Общество

Инвесторы построили детский сад на 350 мест в Новой Москве

Фото: М24.ru/Евгения Смолянская

В жилом комплексе "Новое Бутово" в деревне Язово открылся детский сад на 350 мест, сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, это первый из 12 детских садов, которые в 2015 году построят инвесторы в Новой Москве. Жидкин также отметил, что до конца марта на новых территориях будут сданы еще два социальных объекта: детский сад на 100 мест вблизи деревни Николо-Хованское и школа на 600 детей в городском поселении Московский.

Всего в Новой Москве в 2015 году на бюджетные и внебюджетные средства планируется построить 27 социальных объектов.

Сколько социальных объектов построят в Москве до 2016 года

Напомним, всего в 2015 году на новых территориях столицы будет введено 18 детских садов, 12 из которых построят инвесторы. В общей сложности они рассчитаны на 2880 мест. Еще шесть дошкольных учреждений построят за счет бюджета города.

Ранее сообщалось, что за счет частных инвесторов на территории Москвы строится треть школ и детских садов.

"Их судьба в дальнейшем различна: часть из них остается в собственности инвесторов – там появляются частные детские сады и школы. Но большинство передаются безвозмездно городу. И здесь мы организуем обычные городские школы, детские сады без каких-либо дополнительных условий", – отметил Сергей Собянин.

детские сады стройкомплекс Москвы социальные объекты Новая Москвы

