"Яркие люди" и "Теория кино": какими будут программы летнего отдыха для детей

Фото: ТАСС/Денис Русинов
Мосгортур представил программы летнего отдыха для детей, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В этом году их будет семь.
Четыре программы остались с прошлого года: "Теория кино", "Яркие люди", "Проект: чемпионат-2018" и "Правильные путешествия". Еще три разработали в этом году на основе опросов родителей и детей. Участники смены "Москва. Городские легенды" узнают основные этапы развития города. Программа "Путешествие во времени" расскажет об истории науки и работе ученых, а в ходе программы "Учимся думать" дети освоят основы робототехники.
Ребята попробуют себя в разных профессиях и научатся программированию. А в рамках Года экологии каждую из тематических программ дополнят мероприятия об экологии и охране окружающей среды.
В этом году 20 тысяч путевок предоставят детям, которые отправятся на отдых в сопровождении родителей или законных представителей. Такие путевки получат дети 3–7 лет из малообеспеченных семей, дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет, а также дети-сироты в возрасте 3–17 лет. Заезды с сопровождающим будут проходить с мая по ноябрь и продлятся 14 дней.
В "Мосгортуре" напомнили, что организацией выездного отдыха детей, состоящих в творческих коллективах, занимается столичный департамент образования, а детей-спортсменов – департамент спорта и туризма.