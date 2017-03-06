"Яркие люди" и "Теория кино": какими будут программы летнего отдыха для детей

Фото: ТАСС/Денис Русинов

Мосгортур представил программы летнего отдыха для детей, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В этом году их будет семь.

Четыре программы остались с прошлого года: "Теория кино", "Яркие люди", "Проект: чемпионат-2018" и "Правильные путешествия". Еще три разработали в этом году на основе опросов родителей и детей. Участники смены "Москва. Городские легенды" узнают основные этапы развития города. Программа "Путешествие во времени" расскажет об истории науки и работе ученых, а в ходе программы "Учимся думать" дети освоят основы робототехники.

Ребята попробуют себя в разных профессиях и научатся программированию. А в рамках Года экологии каждую из тематических программ дополнят мероприятия об экологии и охране окружающей среды.