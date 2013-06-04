Вожатых и мигрантов в детских лагерях протестируют на наркотики

Вожатые и мигранты в детских лагерях пройдут тест на наркотики

Вожатых в летних оздоровительных лагерях будут тестировать на употребление наркотиков, однако такое тестирование будет добровольным. Об этом рассказал журналистам главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. По его словам, вожатые будут проходить медицинский осмотр, сдавать анализ крови.

Кроме того, в обязательном порядке тест на употребление наркотиков будут проходить мигранты, работающие в лагерях. Пока среди тех, кто уже приступил к работе, потребителей наркотиков не выявлено, отметил он.

Помимо тестирования на наркотики в лагерях будут работать врачи-наркологи, психологи и другие специалисты. Они будут проводить профилактическую работу среди детей и взрослых – лекции, беседы, встречи, а также добровольное тестирование на употребление наркотиков для всех желающих.

Также, по мнению Евгения Брюна, вожатые должны быть некурящими, на территории лагеря им будет запрещено курить. "Вожатый должен быть образцом поведения", - подчеркнул он.

По его словам, в Москве работает телефон доверия по наркотикам: 8 (495) 709-64-04. Специалисты расскажут, как вовремя выявить потребителей наркотиков, провести профилактику и в какие службы обращаться.