По парку Горького пройдет "Парад колясок"

Фото: m24.ru/ Татьяна Уханова

11 июля в парке Горького пройдет традиционный семейный праздник – костюмированный "Парад колясок". Об этом сообщает пресс-служба парка.

В этом году праздник приурочили ко Дню семьи, любви и верности. По дорожкам парка проедут детские коляски, оформленные самым необычным образом – все зависит от фантазии родителей.

В прошлом году гости парка Горького увидели избушку на курьих ножках, трамвай, вертолет, космический корабль и пожарную машину.

Все участники получат призы и сувениры на память. Принять участие в мероприятии могут все желающие, однако необходимо зарегистрироваться.