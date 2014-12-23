Установлена личность мужчины, захватившего в заложники ребенка в Нахабино

Установлена личность захватчика заложницы в подмосковном Нахабино

Захватчиком заложницы в подмосковном поселке Нахабино оказался 22-летний гражданин Узбекистана Рустам Одилов, сообщает телеканал "Москва 24". Его задержали в понедельник вечером во время штурма квартиры, где он удерживал 9-летнюю девочку.

По данным агентства "Интерфакс", на допросе мужчина рассказал, что в последние месяцы жил в Москве в районе Курского вокзала и подрабатывал разнорабочим. За два дня до преступления он купил электрошокер и пневматический пистолет.

Напомним, днем в понедельник, 22 декабря, подозреваемый зашел в один из домов на улице Новая Лесная в поселке Нахабино и позвонил в дверь квартиры на 9 этаже. Ему открыла женщина. Одилов представился почтальоном, показал женщине фото и спросил, не ее ли сын изображен на снимке. Женщина ответила, что у нее нет сына, а только дочь. Затем подозреваемый выставил хозяйку квартиры за дверь. В квартире осталась 9-летняя Кира, внучка женщины, передает телеканал "Москва 24". Вскоре стало ясно, что Одилов взял девочку в заложники.

Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб. Представители ФСБ, МВД и Следственного комитета разработали операцию по освобождению девочки.

"В момент, когда сотрудники ворвались в квартиру, девочка находилась в зале. Он была пристегнута наручниками к батарее, а мужчина находился в другой комнате", - пояснила "Москве 24" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Подозреваемый оказал сопротивление, и силовикам пришлось открыть огонь. Раненого Одилова на носилках эвакуировали из дома.

Освобожденную девочку вынес на руках оперативник. Сейчас Кире ничто не угрожает, с ней будут работать психологи.

По данным агентства "Интерфакс", изначально подозреваемый собирался ограбить квартиру.