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Москва 24

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Общество

23 июля 2012, 12:28

Школьников-самоубийц будут выявлять министерства

дети Павел Астахов суициды

Фото: Москва 24

Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов предложил комплекс мер по снижению числа самоубийств среди несовершеннолетних. Как сообщает газета «Известия», омбудсмен считает важным уделить особое внимание подготовке детских психологов, психиатров, суицидологов и сексологов, а в школы направить специалистов по раннему выявлению склонных к суицидам детей.

«Детям иногда просто не к кому обратиться за помощью. Учителя и органы опеки и попечительства далеко не всегда обращают внимание на трудную ситуацию, в которой оказался ребенок. При такой ситуации 72% школ не имеют в своем штате психологов», – говорит Астахов.

По словам уполномоченного, прежде всего необходимо проверить, как работают службы психологической и психиатрической помощи несовершеннолетним по всей стране. В дальнейшем система должна эффективно помогать детям с «саморазрушающим, в том числе суицидальным» поведением.

В свою очередь Минздравсоцразвития поддержало предложения уполномоченного по правам ребенка. В письме министерства в администрацию президента предлагается включить эти предложения «в план первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденный указом президента от 1 июня 2012 года».

Как отмечается в документе, предложения будут включены в подпрограмму «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» госпрограммы «Развитие здравоохранения».

При этом в ведомстве подчеркивают, что с профилактика девиантного поведения, в том числе суицидов, является сложной межведомственной проблемой. Основные мероприятия должны проводиться Минобрнауки совместно с Минкультуры, Минспорта, Минтруда и Минздравсоцразвиятия, причем непосредственно медицинская составляющая в этом должна быть минимальна.

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