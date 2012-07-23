Школьников-самоубийц будут выявлять министерства

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Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов предложил комплекс мер по снижению числа самоубийств среди несовершеннолетних. Как сообщает газета «Известия», омбудсмен считает важным уделить особое внимание подготовке детских психологов, психиатров, суицидологов и сексологов, а в школы направить специалистов по раннему выявлению склонных к суицидам детей.

«Детям иногда просто не к кому обратиться за помощью. Учителя и органы опеки и попечительства далеко не всегда обращают внимание на трудную ситуацию, в которой оказался ребенок. При такой ситуации 72% школ не имеют в своем штате психологов», – говорит Астахов.

По словам уполномоченного, прежде всего необходимо проверить, как работают службы психологической и психиатрической помощи несовершеннолетним по всей стране. В дальнейшем система должна эффективно помогать детям с «саморазрушающим, в том числе суицидальным» поведением.

В свою очередь Минздравсоцразвития поддержало предложения уполномоченного по правам ребенка. В письме министерства в администрацию президента предлагается включить эти предложения «в план первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденный указом президента от 1 июня 2012 года».

Как отмечается в документе, предложения будут включены в подпрограмму «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» госпрограммы «Развитие здравоохранения».

При этом в ведомстве подчеркивают, что с профилактика девиантного поведения, в том числе суицидов, является сложной межведомственной проблемой. Основные мероприятия должны проводиться Минобрнауки совместно с Минкультуры, Минспорта, Минтруда и Минздравсоцразвиятия, причем непосредственно медицинская составляющая в этом должна быть минимальна.