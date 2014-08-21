Еще трое детей из Донецка приедут на лечение в Москву

В четверг, 21 августа, на лечение в Москву привезут еще троих детей из Донецка. Состояние пострадавших тяжелое.

Двоих из них разместят в Научно-клиническом институте педиатрии имени Пирогова, еще одного ребенка госпитализируют в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ, сообщает телеканал "Москва 24".

В дороге детей сопровождают врачи Всероссийского центра медицины катастроф "Защита".

Ранее сообщалось, что в пунктах временного содержания в Подмосковье размещены 484 украинских граждан, из них 179 – дети. Больше всего граждан Украины прибыло в Волоколамский район. Там в пансионате "Ласточка" разместили 145 человек, 57 из которых дети.

Всего на территории РФ находится более 150 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Заявления на предоставления статуса беженцев подали 20 тысяч человек. При этом 40 тысяч человек размещены в пунктах временного содержания.