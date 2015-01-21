Москвичи могут воспользоваться бесплатным детским телефоном доверия

Правительство Москвы и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации подписали дополнительное соглашение о функционировании в столице бесплатного детского телефона доверия, сообщили в столичном департаменте средств массовой информации и рекламы.

Единый общероссийский номер телефона доверия: 8 (800) 200-0122. К нему подключено 230 организаций во всех субъектах России.

"При звонке на этот номер со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается специалистами действующих региональных служб, подключенных к единому общероссийскому номеру", - отметили в Фонде поддержки детей.

Позвонившим гарантируется конфиденциальность.

Общероссийский телефон доверия работает с сентября 2010 года.