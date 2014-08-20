Детский лагерь выплатит 115 тысяч рублей за сломанную руку школьника

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Волгоградский облсуд взыскал с летнего лагеря, где сломал руку один из отдыхавших там детей, 115 тысяч рублей, передает пресс-служба суда.

Ребенок поехал отдыхать в лагерь "Энергетик" год назад. Находясь вместе с отрядом на экскурсии, он проходил по бревну через речку, но поскользнулся и упал. Врачи диагностировали закрытый перелом левого луча со смещением.

Суд постановил, что сотрудники лагеря не обеспечили надзор за детьми, следовательно, ответственность за вред здоровью обязано нести само учреждение.

В итоге лагерь выплатит компенсацию морального вреда в размере 95 тысяч рублей, а также судебные издержки в размере 10 тысяч рублей. Представитель лагеря подал апелляцию, но судебная коллегия оставила жалобу без удовлетворения.