Московские художники помогли собрать в школу детей-беженцев с Украины

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В результате благотворительной акции московские художники собрали 300 000 рублей, на которые собрали в школу 80 детей-беженцев с Украины, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

Школьная и спортивная форма, ранцы и школьные принадлежности для ребят были приобретены за счет средств, которые удалось выручить в ходе благотворительной выставки-продажи картин московских художников - "Художники Москвы — детям Донбасса".

21 августа 2014 года волонтеры доставят гуманитарный груз в приют при храме Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Отрадном Новоусманского района Воронежской области, где сейчас находятся дети из Луганска, Донецка, Славянска и Краматорска.

На данный момент в приюте проживают 137 женщин и детей, бежавших из зоны боевых действий. Большинству ребят нет и 12 лет.

Помочь детям Донбасса вызвались многие столичные художники. Среди них: Константин Худяков, Варвара Бахметьева и Андрей Будаев.

Напомним, что до 20 августа в Москве проходит благотворительная акция "Соберем детей-беженцев в школу". Горожане могут приносить в пункты сбора гуманитарной помощи одежду, обувь, ручки, тетради и прочие вещи, необходимые для школьников. Акция, организованная Московским городским советом женщин, проходит при поддержке комитета общественных связей Москвы. Все собранные канцтовары и вещи передадут ребятам, размещенным в Шатурском и Дмитровском районах Подмосковья.

Детские вещи и канцтовары можно приносить по вторникам и четвергам с 14.00 до 18.00 в пункты сбора помощи в доме 23 на Краснопресненской улице и в доме 6 на Кузнецком мосту. Желающие могут также сделать денежные пожертвования для покупки школьных рюкзаков, тетрадей и письменных принадлежностей.

Отметим, что по словам руководителя комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, к сегодняшнему дню с Украины в Россию въехало около 150 тысяч человек, 40 тысяч человек размещены в лагерях, а еще 20 тысяч подали заявления о предоставлении убежища.

В соответствии с постановлением правительства вопрос о предоставлении убежища украинцам должен решаться в течение трех дней. Однако положительные решения принимаются не всегда.