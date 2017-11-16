С натуральными добавками. Как черви оказались в молоке для детей

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Молоко с "добавкой" из червей оказалось в упаковках на детской молочной кухне Наро-Фоминского района. Жители вовремя заметили живность в своей кружке и обратились в проверяющие органы. Корреспонденты телеканала Москва 24 отправились искать источник заражения, пообщались с сотрудниками предприятий, фермерами и пострадавшими.



Такую "биодобавку" − десятки червяков и личинок − точно не ожидали встретить в упаковке с молоком для беременных жительницы Наро-Фоминского района, тем более что получают его бесплатно по рецепту врача. Несмотря на это, после вскрытия пакета непрошеные гости оказались в кружках и кастрюлях.

Реакция у всех была разная − от возмущения до вызова скорой помощи. Кто-то после увиденного два дня не мог есть. А у ребенка одной из местных жительниц, Юлии Черняевой, молоко вызвало кишечное расстройство.

Родители в один голос говорят, что то самое молоко по некому тендеру производитель поставляет не только беременным, но и в детские сады. Отправляемся в магазин при молочном заводе. Продавец буквально сбегает, на смену приходит генеральный директор предприятия Елена Захарченко, которая отрицает наличие червяков в упаковках.

"После приемки молоко проходит пастеризацию, это обработка при температуре 90 градусов. Далее молоко подается на розлив, это закрытый процесс. Вы представляете, что такое трубопровод? Чтобы образовалось то, что образовалось, должно быть какое-то место, где личинка должна хотя бы созреть. Если у нас постоянный поток жидкости, это технически невозможно. Постоянный поток жидкости под давлением. Как там может это образоваться? Во-вторых, все трубопроводы с фильтрами. Они обновляются ежедневно", − объясняет она.



По словам руководителя молочного завода, каждая партия имеет удостоверение качества и безопасности продукта, и та, на которую жалуются потребители, не исключение. Эксперты подтверждают: все подобные предприятия жестко контролируются со стороны проверяющих органов. Паразитам место есть, но разве только еще до завода − на ферме, в сыром молоке.

"Самое загрязненное − в ведрах, бидонах, если они не очень хорошо промыты. На дне сгустившееся молоко может быть питательной средой для яиц насекомых", − говорит врач-паразитолог Елена Чернышова.

Однако отправляться к фермерам возмущенные матери не намерены. Говорят, что разбираться будут с заводом: уже написали заявление в Роспотребнадзор. Ведомство обещает провести проверку.



"Мы организуем выездную лабораторию на предприятие и проводим там мероприятие по контролю для выявления каких-либо недочетов и нарушения санитарных правил. Также будем смотреть те пункты по реализации детской молочной продукции − детские молочные кухни или киоски по реализации этой продукции − на требования соблюдения режима хранения этой продукции", − рассказала начальник Одинцовского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Наталья Мозгалина.

На эту проверку беременные женщины возлагают огромные надежды, поскольку это единственная бесплатная молочная кухня в районе.