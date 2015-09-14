Мосгордума просит изменить критерии выбора детских лагерей

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Депутаты Мосгордумы предлагают ужесточить систему выбора баз отдыха для детей. Соответствующее обращение будет внесено в Госдуму к концу сентября, сообщил m24.ru председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Мосгордумы Михаил Антонцев.

"Сегодня главный критерий при выборе детской базы отдыха – финансовая привлекательность. Это же правило распространяется и при выборе места для детей с ограниченными возможностями. Я уверен, что надо срочно вносить изменения в этот вопрос. Критериями выбора может быть опыт, которым обладает компания, его материальная база, квалификация персонала. Необходимо организовать специальные комиссии, которые будут лично следить за соблюдением всех критериев", – сказал Антонцев.

Он отметил, что формирование беспристрастной и заинтересованной комиссии – это предмет отдельного разговора. Возможно, в состав этой комиссии должны входить и родители детей, которые отправляются отдыхать.

"Очень важно уделить должное внимание детям с ослабленным здоровьем и детям с ограниченными способностями. Стоит определиться, как должна быть оборудована база отдыха для комфортного пребывания в ней таких детей. И тут вопрос не просто наличия пандусов и специализированных туалетов, а психологической ситуации в лагере, насколько готов персонал.

Также медицинская составляющая должна быть ответственной и достаточно компетентной. Возможно, имеет смысл использовать инклюзивное образование", – отметил Антонцев.

Напомним, в этом году впервые детский отдых был организован в соответствии с новым московским стандартом. Этот документ основан на предложениях горожан, собранных в ходе краудсорсинг-проекта и одобренных пользователями системы "Активный гражданин". Всего правительством Москвы было куплено около 160 тысяч детских путевок в Подмосковье.