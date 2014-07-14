Лекции недели: воспитание детей и бренды-манипуляторы

Воспитание непослушных детей, мастер-класс актрисы Аллы Демидовой, смерть университетов и все, что вы хотели знать о брендах. Сетевое издание M24.ru рассказывает о лекциях, которые можно посмотреть онлайн и посетить в городе. На этой неделе все бесплатно.

В рамках Московской международной биеннале молодого искусства состоится лекция "Стратегическое планирование: особенности управления". Спикером станет глава филиала ГЦСИ в Санкт-Петербурге и одного из петербургских фондов культуры Елена Коловская. Слушатели узнают, как грамотно управлять творческими людьми и на что следует обращать внимание, выстраивая систему коммуникации. Трансляция начнется 14 июля в 19.30 Народный артист РСФСР Сергей Никоненко расскажет о своей профессиональной деятельности и поделится секретами успешной актерской и режиссерской профессий. Мастер-класс состоится в рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова. Трансляция начнется 15 июля в 14.30 Советская и российская актриса театра и кино Алла Демидова встретится с молодыми актерами и расскажет о профессии. Знаменитая актриса имеет огромный актерский опыт, но не преподает. Выступление актрисы в рамках Киноакадемии Михалкова - практически единственный шанс получить советы и рекомендации Аллы Демидовой. Трансляция начнется 17 июля в 14.30





Вторник, 15 июля

Фото: M24.ru

Что делать, если ребенок начал вить из вас веревки и превратился в маленького манипулятора? Ответ на это болезненный для многих родителей вопрос знают специалисты. Шесть психологов встретятся с мамами и папами и проведут тренинг, посвященный проблемам воспитания. На мероприятии расскажут о правильных методах общения с ребенком, помогут определить стиль воспитания и подскажут, как построить дружные отношения в семье.

Место: Летний кинотеатр "Пионер" в Парке Горького, Крымский Вал, 9 Время: 19.00 Стоимость: бесплатно Что можно узнать на лекции: как перестать паниковать и научить ребенка хорошим манерам



Среда, 16 июля

Фото: ИТАР-ТАСС

Американец Майкл Стронг расскажет о смерти университетов. По мнению ученого, стандартная система образования, действующая во многих странах, давно устарела. Школы и вузы не успевают за рынком труда, современными технологиями и требованиями общества. В итоге получаются дипломированные непрофессионалы. Однако изменить ситуацию можно. Как именно - объяснят на лекции.

Место: DI Telegraph, Тверская, 7 Время: 19.30 Стоимость: вход свободный Что можно узнать на лекции: чему учат в школе и не только



Четверг, 17 июля

Фото: ИТАР-ТАСС

Лекцию о том, как появляются и влияют на массы бренды, прочитает профессор Высшей школы экономики Юлия Пирогова. В программе мероприятия - роль брендов в современном бизнесе, возможность торговых марок манипулировать массовым сознанием и вообще все, что связано с понятием бренда сегодня.

Место: Летний кинотеатр "Пионер" в Парке Горького, Крымский Вал, 9 Время: 19.00 Стоимость: бесплатно Что можно узнать на лекции: почему бренды нами управляют и как этому противостоять



Пятница, 18 июля

Фото: пресс-служба РГБМ

В Российской государственной библиотеке для молодежи обсудят удивительную лекцию Стеллы Янг под названием "Нет уж, спасибо, я не ваше вдохновение". Янг - австралийский комик, журналист и адвокат. Девушка проводит каждый день в инвалидном кресле и активно протестует, когда общество использует людей с ограниченными возможностями в качестве источника вдохновения. Обсуждение выступления Стеллы пройдет в рамках английского разговорного клуба. Разумеется, на английском языке.