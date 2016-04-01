Соблазны большого города: "Мама, купи мороженое, папа, купи машину!"

Фото: mos.ru

Колумнист m24.ru Анна Лебедева рассуждает о том, как не почувствовать себя родителями, которых будет стыдиться собственный ребенок.

Наконец-то в городе теплеет, и появляется желание обновить свой гардероб, купить яркую одежду и убрать теплые вещи в платяной шкаф. Хожу по магазинам в поисках чего-то зеленого, легкого и воздушного, чтобы упасть в объятия шелковых платков, вискозных платьев и кружевных узоров на воротничках. В какой-то момент мое спокойствие нарушает грубый тон девочки-подростка:

– Я сказала, что не буду это носить! Ты что, дура!

"Дура", – это, видимо, ее мама, которая опустила глаза в пол и оправдывается перед своим чадом, словно провинившаяся школьница.

– Доченька, я не настаиваю. Пойдем выберем что-то другое.

– Меня бесит, я не могу ходить с тобой по магазинам! Ты всегда покупаешь мне старперские вещи. Посмотри, как ты одеваешься, это же кошмар!

И девочка-подросток устремилась вперед, а мама участила шаг, явно чувствуя себя виноватой, несовременной и отчаявшейся найти общий язык с любимой и капризной дочерью.

Я продолжила ходить за покупками и подумала о своей дочери, которая уже в три года начинает разбираться в одежде и отказывается носить какие-то вещи. Неужели с годами я превращусь в такую же мать, как та, которую я только что встретила в торговом центре?

При мысли, что однажды мой ребенок скажет: "Ты толстая, не красивая и не современная", – становится не по себе, и я даю обещание, что мой образ будет соответствовать глянцевым журналам и я никогда не буду возражать против желания подростка проколоть себе пупок, набить татуировку, купить вещи, которые, на мой взгляд, – ужас и кошмар.

Я мысленно заранее обещаю быть для нее другом, авторитетом, подтянутой мамой, которая под старость лет пойдет вместе с дочерью в салон красоты и совершит над собой эксперимент, окунувшись в молодость. А потом мы выйдем оттуда с бабочками на лодыжках и купим кожаные штаны, если они будут в моде.

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Весенний шопинг в городе соблазнов продолжается, и я захожу в детский магазин, где полки трещат от игрушек, сошедших с экранов диснеевских сказок и всех мультфильмов, которые сейчас идут по телевизору. Дети в таких местах хотят все и сразу, а родители оставляют не маленькие суммы, чтобы ублажить своих крох.

– Мама, купи мне эту куклу! Мама, купи мне эту куклу!

Сначала ребенок похныкивает, но, понимая, что мама не обращает на него внимания, устраивает истерику. Потом подходит к папе и говорит:

– Папа, купи мне машину!

И делает такое лицо, что папа берет с прилавка игрушку, прежде чем ребенок задрыгает ногами, заорет на весь магазин и все покупатели узнают, что у папы нет денег.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Смотрю я на этих капризных малышей, на невоспитанных подростков, на их родителей и пытаюсь понять: где же та тонкая грань, через которую переходить запрещено?

Я сама не могу удержаться, когда попадаю во все эти магазины, и в какой-то момент начинаю мечтать о жизни в рыбацкой деревушке, наслаждаясь девственной красотой природы и натуральными продуктами. Покупая разные вещи, я не думаю про избалованность и легкую доступность. Мне гораздо приятнее доставить радость ребенку, увидеть улыбку на его лице, а потом отдыхать полдня, пока он играет с новой куклой или машинкой.

Получать удовольствие от покупок так здорово и романтично, что я не представляю, как может быть по-другому, и, пока у меня есть такая возможность, я буду выжимать из большого города доступные мне няшки, баловать ими детей и радоваться жизни. Я буду смотреть со стороны на тех, кто ходит с указкой и мечтает овладеть мастерством воспитания своих детей, заставить каждого из них понимать слово "нет" с первого раза.

И я буду молиться, чтобы моя дочь не стала как та девочка-подросток, унижающая свою мать у всех на глазах, и не превратилась в стерву, которая уйдет из дома, если отец не подарит ей на совершеннолетие новый и модный автомобиль. Цените улыбку своих детей, дарите им подарки, а когда в кошельке останется три рубля, почитайте книжки про тонкости воспитания и запреты.