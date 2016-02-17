Весной в столице высадят около 5 тысяч деревьев и 156 тысяч кустарников

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Предстоящей весной в столице высадят около 4,8 тысячи деревьев и 156 тысяч кустарников, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Высадят деревья и кустарники на более чем 1,7 тысячи дворовых территорий в рамках акции "Миллион деревьев". По словам Кульбачевского, приступить к посадкам планируется в апреле, точные даты будут зависеть от погоды.

По заявкам жителей города на портале "Активный гражданин" высадят 2,4 тысячи деревьев и более 125 тысяч кустарников более чем в 1,1 дворов. А вот в департамент природопользования поступили заявки на озеленение территорий учреждений социальной сферы.

"После натурного обследования мы сформировали общий адресный перечень на весенний период 2016 года. Согласно этому перечню, планируется высадить 500 деревьев и 60 тысяч кустарников на 175 территориях социальных учреждений", – цитирует Кульбачевского Агентство "Москва".

Как работает акция "Миллион деревьев"

Напомним, с начала акции "Миллион деревьев" в столице посадили 1 миллион 145 тысяч 300 деревьев и кустарников. Новая зелень появилась на столичных улицах с осени 2013 года.

Большая часть деревьев появилась во дворах жилых домов. Там посадили 990 тысяч саженцев. На втором месте социальные учреждения – 144,5 тысячи новых растений. Еще 10,8 тысячи деревьев и кустов посадили взамен утраченных по принципу "лунка в лунку".

Где должны появиться новые саженцы часто решали москвичи, голосовавшие на проекте "Активный гражданин". По заявкам горожан в 2255 дворах посадили 244 тысячи деревьев и кустарников. В голосованиях приняли участие свыше полумиллиона москвичей.