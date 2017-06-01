Сотрудника аналитического центра при правительстве РФ выслали из Кишинева

Фото: ТАСС/Альберт Симановский

Представители силовых структур Молдавии задержали в аэропорту Кишинева заместителя руководителя аналитического центра при правительстве России Глеба Покатовича, сообщает РИА Новости.

Как пояснили в пресс-службе МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, Покатович был депортирован в Москву. Он летел через Кишинев в Тирасполь.

Приезд Покатовича в Тирасполь был запланирован в рамках межправительственного сотрудничества Приднестровья и России в области финансово-экономического аудита.

Ведомство назвало инцидент "контрпродуктивным шагом", ведущим к росту напряженности между Кишиневом и Тирасполем.

Ранее правительство Молдавии объявило пятерых российских дипломатов persona non grata. Этот шаг осудил президент страны Игорь Додон.