Чаще всего в России подделывают пятитысячные купюры – ЦБ

Больше всего поддельных денег в России приходится на пятитысячные купюры. Об этом в интервью МИА "Россия сегодня" сообщил глава департамента Центробанка РФ по наличному денежному обращению Александр Юров.
"В России основная масса подделок сейчас приходится на пятитысячную купюру, а подделывать ее можно только тогда, когда, мягко говоря, имеешь каналы ее внедрения. В основном она сбывается через терминалы и банкоматы, не оснащенные необходимым оборудованием по проверке признаков подлинности банкнот", – сказал Юров.
В прошлом году Центробанк обнаружил в обращении свыше 80 тысяч поддельных купюр. Из них 76 процентов пришлись на банкноту номиналом в пять тысяч рублей.
"Около 98 процентов подделок выполнены на струйном принтере, в остальных случаях используется офсетная печать или печать другими красками", – добавил Юров.
Всего же на миллион банкнот приходилось, по статистике ЦБ за прошлый год, около 12 поддельных купюр. В 2013 году данный показатель был равен 11.
"По сравнению с другими странами, в частности, странами Еврозоны, где указанный показатель составил порядка 48 банкнот, уровень фальшивомонетничества в России является невысоким", – подчеркнул глава департамента ЦБ.
Юров напомнил, что с 1 июля все терминалы и банкоматы в России оснастят необходимым комплектом датчиков на контроль машиночитаемых признаков. По его словам, это сильно ограничит деятельность фальшивомонетчиков.
Как отличить поддельные деньги от настоящихОтличить фальшивку от настоящей купюры достаточно просто. Иногда подделки настолько некачественны, что отличия заметны даже на ощупь – бумага слишком мягкая для купюры и неестественно сгибается.
На пятитысячную купюру нанесен водяной знак - портрет Муравьева-Апостола. Он отлично виден на свету, причем изображение водяного знака очень четкое по краям. Если водяной знак смотрится "размыто" – весьма вероятно, что речь идет о подделке.
Защитная нить должна быть обязательно "ныряющей". Если она проходит по лицевой стороне банкноты - это верный признак фальшивки. На настоящих деньгах нить будет светиться в ультрафиолетовых лучах.
Перфорация должна быть гладкой на ощупь – если на купюре в этом месте заметны неровности, скорее всего, речь идет о подделке.
Над надписью "Пять тысяч рублей" на лицевой стороне банкноты нанесено скрытое изображение букв "РР". Они видны, если посмотреть на купюру на свет практически под нулевым углом.
Эмблема герба при изменении наклона банкноты должна изменять свой цвет.