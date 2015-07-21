Чаще всего в России подделывают пятитысячные купюры – ЦБ

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Больше всего поддельных денег в России приходится на пятитысячные купюры. Об этом в интервью МИА "Россия сегодня" сообщил глава департамента Центробанка РФ по наличному денежному обращению Александр Юров.

"В России основная масса подделок сейчас приходится на пятитысячную купюру, а подделывать ее можно только тогда, когда, мягко говоря, имеешь каналы ее внедрения. В основном она сбывается через терминалы и банкоматы, не оснащенные необходимым оборудованием по проверке признаков подлинности банкнот", – сказал Юров.

В прошлом году Центробанк обнаружил в обращении свыше 80 тысяч поддельных купюр. Из них 76 процентов пришлись на банкноту номиналом в пять тысяч рублей.

"Около 98 процентов подделок выполнены на струйном принтере, в остальных случаях используется офсетная печать или печать другими красками", – добавил Юров.

Всего же на миллион банкнот приходилось, по статистике ЦБ за прошлый год, около 12 поддельных купюр. В 2013 году данный показатель был равен 11.

"По сравнению с другими странами, в частности, странами Еврозоны, где указанный показатель составил порядка 48 банкнот, уровень фальшивомонетничества в России является невысоким", – подчеркнул глава департамента ЦБ.

Юров напомнил, что с 1 июля все терминалы и банкоматы в России оснастят необходимым комплектом датчиков на контроль машиночитаемых признаков. По его словам, это сильно ограничит деятельность фальшивомонетчиков.