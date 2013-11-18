Семьям погибших в аэропорту Казани москвичей выплатят компенсации

Столичные власти выплатят компенсации москвичам, чьи родные погибли в авиакатастрофе в Казани. Соответствующий вопрос озвучат на завтрашнем заседании правительства Москвы, отметил глава столичного департамента социальной защиты населения Владимир Петросян.

Также Петросян уточнил, что, по предварительным данным, в результате трагедии погибли 14 москвичей.

Добавим, что авиакатастрофа унесла жизни всех находившихся на борту - 44 пассажиров и шести членов экипажа.

Инцидент произошел вечером 17 ноября в аэропорту Казани. Самолет Boeing-737, летевший из Москвы, упал в 19.25 при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан" рейс U9 363.

В настоящее время опознаны тела десяти погибших.