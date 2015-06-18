Не долларом единым: женские портреты на банкнотах стран мира

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Небольшая гендерная революция – теперь и в мире денег. Оплот консерватизма дал трещину – на американских десятидолларовых банкнотах появится портрет женщины. Кто это будет – пока неизвестно, идет голосование. А пока американские избиратели выбирают новый дизайн банкноты, вспомним о других "женских" банкнотах.

Американские избиратели поставлены перед довольно сложным выбором: им предстоит ответить на вопрос, кого они хотят видеть на новеньких десятидолларовках. Пока претенденток двое – жена бывшего президента США Франклина Делано Рузвельта Элеонора (известный общественный деятель) и Роза Паркс – активистка движения против расовой сегрегации.

Правда в далеком прошлом на американских деньгах уже присутствовали женщины. Таким образом увековечивали память Марты Вашингтон и Покахонтас.

Весьма интересный факт – "женских" банкнот совершенно нет в России. Эта тенденция берет моду с советских времен, когда женские портреты были окончательно вытеснены с купюр профилем Ильича, гордо наблюдавшего с бумаги за достижениями потомков.

Между тем, в царской России представительницы прекрасного пола на банкнотах присутствовали. Так, на сторублевой купюре времен Николая II была изображена императрица Екатерина II. Сейчас эти деньги являются объектом пристального внимания коллекционеров.

Если говорить о современных "женских" купюрах, самой известной, конечно же, является английская двадцатифунтовка с королевой Елизаветой II на лицевой стороне банкноты. Она же является и самой ходовой в мире "женской" купюрой. Однако в процентном соотношении, больше всего представительниц прекрасного пола на банкнотах стран Скандинавии. А вот на деньгах в арабском мире изображений женщин вообще нет.

Италия

Итальянцы очень гордятся достижениями Марии Монтессори – выдающегося педагога начала прошлого века. Она создала детский дом, в котором занималась с неблагополучными детьми, пытаясь развить в них навыки социализации и подготовить к жизни в обществе.

Со временем детский дом Монтессори превратился в огромную организацию, она стала таким же известным педагогом, как Антон Макаренко годами спустя. Марию считают одним из основоположников целой школы в педагогике.

Мимо знаменитого педагоги не прошли и дизайнеры, поместившие ее портрет на купюру достоинством в тысячу лир.

Франция

Французам тоже было что показать миру в плане "женских" купюр. До тех пор, разумеется, пока страна не стала членом еврозоны. Поводом для гордости являлась знаменитая исследовательница Мария Склодовская-Кюри.

Первооткрывательница радия и самого явления радиоактивности является одной из самых известных женщин в науке вообще, и поэтому совсем неудивительно, что ее портрет поместили на банкноту в тысячу франков.

Кстати, ее имя увековечили и в таблице Менделеева - один из химических элементов носит название кюрий.

Гамбия

Права женщин в Африке – вопрос очень интересный. С одной стороны, в некоторых странах Западной Африки дела с этим обстоят из рук вон плохо. В Гвинее до сих пор в ходу социальная реклама, которая призывает мужей не бить своих жен потому, что они ценны.

А вот совсем неподалеку от Гвинеи, в Гамбии, находится край контрастов, где женщин любят настолько, что поместили портрет девушки на национальную валюту – даласи.

Примечателен тот факт, что на купюре в 50 даласи изображена не какая-то известная представительница народа Гамбии, а обычная девушка.

Япония

Япония считается в современном мире передовой страной. Поэтому весьма неудивительно, что японцев так не обошла тенденция "отдавать" банкноты под портреты знаменитых японок.

На банкноте в 5 тысяч иен изобразили Игийчио Хигучи – знаменитую писательницу и основательницу женского движения Страны Восходящего Солнца.

Примечательно, что новая банкнота номиналом в пять тысяч иен была выпущена только в 2004 году.

Киргизия

И в заключение – о странах постсоветского пространства, а если быть точнее – то о Киргизии. Киргизы очень гордятся Бюбюсарой Бейшеналиевой - советской балериной, танцовщицей и педагогом.



Вся ее биография является образцом подражания для уроженцев Киргизии – родилась в небогатой крестьянской семье, вместе с группой детей уехала учиться в Ленинград, добилась известности, затем сама начала преподавать.

В 1958 году – всего в 32 года – Бейшеналиева, будучи уже знаменитой на весь Союз балериной получает высокое звание Народной артистки СССР. К тому времени она уже преподает во Фрунзенском музыкально-хореографическом училище.

Память балерины увековечили не только в названиях улиц и памятниках, но и в банкноте номиналом 5 сом, которая была введена в обращение 11 апреля 1994 года.