Помочь пострадавшим от стихийных бедствий можно через портал госуслуг

Фото: ИТАР-ТАСС

На столичном портале госуслуг появилась возможность перевести денежные средства пострадавшим от стихийных бедствий. Об этом сообщает пресс-служба департамента социальной защиты населения Москвы.

Для того, чтобы произвести денежный перевод, достаточно авторизоваться или зарегистрироваться на портале. После этого следует перейти в раздел "Благотворительность". В поле "Назначение платежа" необходимо внести сведения: благотворительное пожертвование жителям, пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. Затем указать сумму платежа, выбрать способ оплаты и совершить платеж.

Отчеты о передаче собранных средств жителям пострадавшего региона будут размещены на сайте регионального благотворительного общественного фонда по поддержке социально незащищенных категорий граждан.