Купюра без купюр: депутату не понравились особенности 100-рублевки

Забота о детях на грани здравого смысла. Сегодня многие пристально взглянули на 100-рублевую купюру. Повод дал депутат Госдумы Роман Худяков. Изучив банкноту с пристрастием, он обнаружил на ней порнографию. Законотворец уже написал письмо в Центробанк с предложением либо изменить вид купюры, либо ставить на ней специальную маркировку "18+", то есть не для совершеннолетних. Обозреватель телеканала "Москва 24" Николай Петров попробовал разобраться в причинах столь неоднозначной депутатской инициативы.
Секс, деньги и Аполлон. В России, под предлогом защиты здоровья и развития детей, предлагается вывести из обращения 100-рублевую купюру. Откуда такой повышенный интерес депутатов к теме секса и гениталий? И не пора ли закрыть от детей музейные собрания шедевров мировой живописи?
Бумажка размером 150 на 65 миллиметров, как говорится в таких случаях, взорвала интернет, а перед этим и мозг одного из депутатов Госдумы. Я хотел бы обратить ваше внимание - высшего законодательного органа власти в стране.
Депутата возмутило изображение неприкрытого причинного места Аполлона на сторублевой купюре. Поскольку это, по мнению народного избранника, противоречит принятому еще в 2010 году закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
"Когда дети в школе на перемене смотрят на купюру и обсуждают, что там между ног. Закорючка не закорючка, а оно прекрасно видно. И там даже без лупы можно рассмотреть гениталии. Согласитесь, что это не только некрасиво, но и неэтично даже… Я бы выбрал Севастополь, чем обнаженного мужика на валюте нашей", - говорит Роман Худяков.
Фото: ИТАР-ТАСС
В результате депутат написал письмо руководителю Центробанка с предложением изменить дизайн 100-рублевой купюры. Но проблема в том, что это не мнение частного человека, который может писать письма в любые организации, хоть в передачу "Очевидное-невероятное", хоть в "Спортлото".
На депутатском бланке это уже официальный запрос, который требует официального ответа. И кто даст гарантию, что после того, как с денег уберут голого мужика, в некоторых светлых головах не появится идея убрать голых персонажей из других мест, куда тоже ходят дети? Кстати, в ходе реставрации Большого театра, несмотря на протесты искусствоведов, на Аполлона все же навесили бронзовый фиговый листок.
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"Нужно соблюдать искусствоведческую точность. Если Аполлон был изображен на Большом театре нагим, то в таком виде он и должен быть отреставрирован. Это здравый смысл! Я бы порекомендовала нашим депутатам озаботится более насущными проблемами, чем обсуждать дизайн 100-рублевых купюр", - пояснила завкафедрой факультета искусств МГУ имени Ломоносова Ольга Крюкова.
В принципе, со многими недавними законодательными инициативами можно согласиться. И матом ругаться нехорошо. Иностранных слов употребляем слишком много. Табак тоже вреден, не говоря о синтетическом нижнем белье. Но вся эта история натолкнула на довольно простую мысль.
Сейчас Госдума на каникулах. Законодательное творчество - это процесс, требующий серьезных физических и психоэмоциональных нагрузок. За прошедшую сессию было принято много важных и нужных для страны проектов. Поэтому, было бы крайне полезно и для электората, и для самих избранников, вместо того, чтобы искать пенис Аполлона на 100-рублевке, просто немного отдохнуть и набраться сил.
Ну и последнее. Можно обосновывать необходимость замены купюры интересами детей. Но некоторые законодательные инициативы, особенно касающиеся общественной морали, отдают ханжеством. Есть в русском языке есть такое слово, правда опять иностранного, точнее, турецкого происхождения. Словари современного русского языка толкуют его как: "притворную добродетель". Собственно, к этому определению больше добавить нечего.
Николай Петров