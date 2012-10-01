На развитие животноводства в 2012 году потратят более 50 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

На поддержку племенного и молочного животноводства столичные власти потратят более 54 миллионов рублей. Предоставление субсидий окажет существенную поддержку агропредприятиям.

Как заявили РИА Новости в мэрии, из бюджета 2012 года сельхозтоваропроизводителям и организациям агрокомплекса выделят деньги на поддержку молочного животноводства в размере более 50,6 миллиона рублей, а на поддержку племенного животноводства - свыше 3,6 миллиона рублей.

Добавим, общий объем государственной поддержки аграрного сектора региона в 2013 году превысит 3,5 миллиарда рублей, в том числе 1,5 миллиарда будет выделено из бюджета Московской области.