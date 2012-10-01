Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября 2012, 10:03

Экономика

На развитие животноводства в 2012 году потратят более 50 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

На поддержку племенного и молочного животноводства столичные власти потратят более 54 миллионов рублей. Предоставление субсидий окажет существенную поддержку агропредприятиям.

Как заявили РИА Новости в мэрии, из бюджета 2012 года сельхозтоваропроизводителям и организациям агрокомплекса выделят деньги на поддержку молочного животноводства в размере более 50,6 миллиона рублей, а на поддержку племенного животноводства - свыше 3,6 миллиона рублей.

Добавим, общий объем государственной поддержки аграрного сектора региона в 2013 году превысит 3,5 миллиарда рублей, в том числе 1,5 миллиарда будет выделено из бюджета Московской области.

деньги мэрия бюджет сельское хозяйство

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика