День рождения доллара: все оттенки зеленого

Ровно 235 лет назад, 1 апреля 1778 года бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал знак доллара.

Фото: ИТАР-ТАСС

За образец был взят знак испанской песеты, где две черты поверх буквы S символизировали Геркулесовы столпы, на которые опирается государственный герб Испании. Две колонны, обвитые лентой, символизировали собой край земли. А надпись на ленте гласила "nec plus ultra" – "дальше некуда". Существует версия, что сама буква S произошла от окончаний множественного числа в словах "доллар" или "песо" в испанском языке.

Есть предположение, что символ доллара происходит от небольшой цифры 8, которая ставилась на испанских песо, равных 8 реалам, а две вертикальные линии были добавлены, чтобы не происходило путаницы. Многие американцы уверены, что знак доллара образовался как комбинация первых букв названия государства United States - U и S, наложенных друг на друга, у которых нижняя часть буквы U постепенно исчезла. Много лет спустя с целью экономии времени при написании, знак доллара стали перечеркивать лишь одной черточкой. Кстати, само слово "доллар" происходит от немецкого талер, полученного от сокращения Иоахимсталер мюнце (монета из долины святого Иоахима).

Жаргонное слово "бакс," обозначающее доллар, происходит от "buckskin" - "оленья шкура". Именно оленьи шкуры служили валютой обмена между индейцами и поселенцами Дикого Запада.

В США у долларов есть еще одно прозвище - "гринбэк" - greenback - то есть "зеленая спинка". Так назывались беспроцентные вексели с оплатой по предъявлению, оборотная сторона которых была зеленой. Эти ценные бумаги выпускались в Соединенных Штатах в 1861 году во время Гражданской войны.

А свой традиционный зеленый цвет доллар приобрел в 1869 году, когда Минфин США подписал контракт с компанией из Филадельфии Messers J. М. & Сох на производство денежной бумаги со специальными водяными знаками. Приблизительно в те же годы казначейство впервые стало печатать доллары с использованием зеленой краски. Причина нововведения – появление фотографии: купюры старого образца, выполненные черной краской, где лишь по краям наносился зеленый цвет, стало очень легко подделывать фотографическим способом. А вот монотонно зеленым доллар стал лишь в 1929 году. Зеленые красители были достаточно дешевыми, сам цвет оказался относительно устойчивым к внешним воздействиям и психологически вызывал доверие к деньгам и чувство оптимизма. В последние годы долларовые банкноты вновь приобрели новые цвета - оттенки желтого и розового.

Новый образец стодолларовой купюры. Фото: ИТАР-ТАСС

Всем известно, что на оборотной стороне долларовой банкноты изображена пирамида. Она является часть гербовой печати США: на переднем плане - орел, на заднем - пирамида. Считается, что пирамида обозначает мощь, а ее тринадцать ступеней символизируют первые 13 штатов. Отсутствие вершины означает необходимость дальнейшей работы. Око внутри пирамиды символизирует всевидящего Бога. Однако на момент выбора символа это был не единственный вариант - в числе предложений были и дети Израилевы, скитающиеся по пустыне.

Фраза "In God We Trust", что в переводе на русский язык означает "На Бога уповаем", появилась на американских монетах в 1864 году. Почти столетие спустя Конгресс США постановил считать эти слова национальным девизом. Сейчас существует закон, по которому использование национального девиза является обязательным на всех денежных знаках США – монетах и бумажных купюрах. Использование данного девиза неоднократно оспаривалось в различных судах, но все суды выносили решение в пользу девиза, включая последнее решение Верховного Суда США от 1977 года.

Портрет супруги первого американского президента Джорджа Вашингтона Марты был напечатан на серебряном сертификате достоинством в 1 доллар выпуска 1886, 1891 и 1896 годов. Это единственный случай, когда женское лицо было изображено на бумажных долларах.

А вот афроамериканцы на бумажных банкнотах никогда не появлялись. Лишь в 1940-х годах было отчеканено несколько памятных монет, на которых были портреты темнокожих деятелей науки, культуры и спорта. В частности, ученого-биолога Джорджа Вашингтона Карвера и политика Букера Т. Вашингтона. Чуть позже коллекция подобных монет пополнилась экземпляром с изображением бейсболиста Джеки Робинсона.



Стодолларовые купюры. Фото: ИТАР-ТАСС

Все денежные знаки, выпущенные правительством США начиная с 1861 года, до сих пор принимаются без ограничений и обладают полной номинальной стоимостью. Правительство США никогда не обесценивало доллары. Если бы это было применимо к России - мы могли бы расплачиваться в магазинах рублями, выпущенными при Александре II.

Немудрено, что при этом особое внимание уделяется долговечности и прочности банкнот. Доллары производят не из бумаги, а из материала, состоящего на 25 процентов из льна и на 75 процентов из хлопка. Чтобы банкнота истерлась на сгибе, ее придется сложить пополам более 4 тысяч раз.

Григорий Медведев