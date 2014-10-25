Форма поиска по сайту

25 октября 2014, 17:26

Город

Вывеску РИА Новости демонтировали с крыши здания агентства

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

25 октября вывеска РИА Новости была демонтирована с крыши здания агентства на Зубовском бульваре в ЦАО. Об этом Сетевому изданию M24.ru сообщил очевидец.

Вывеску начали снимать утром в субботу и завершили работу около 15.00. Стоит отметить, что сделали это спустя более 10 месяцев после ликвидации агентства РИА Новости, на месте которого сейчас находится МИА "Россия сегодня".

Напомним, 9 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации агентства РИА Новости. Согласно документу на базе РИА было создано федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня".

