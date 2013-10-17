Около 460 незаконно построенных зданий демонтируют в столице

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 460 незаконно возведенных объектов капитального строительства демонтируют в столице в ближайшее время. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, за прошлый год в Москве снесли более двух тысяч незаконных торговых объектов. "За этот год снесли около 100 объектов, и у нас еще остается в разной степени демонтажа около 460 объектов", - сказал Немерюк.

Руководитель департамента пояснил, что под снос попадают те объекты, которые возвели без разрешительной документации или без документов на право использования земельного участка.