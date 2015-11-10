"Черный список" стран и налог на выигрыш

Фото: m24.ru

Черный список

Депутаты Госдумы предложили составить список стран, в которых российским туристам сегодня отдыхать небезопасно, пишет "Российская газета". Также парламентарии намерены составить памятку с рекомендациями о том, как себя вести в экстремальных ситуациях.

Инициатива принадлежит первому заместителю председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Магомеду Вахаеву. По мнению депутата, потенциально опасные для посещения страны: Ливия, Сирия, Ирак, а также Египет, Турция, Тунис.

Закрытая граница

На новогодние праздники без зарубежных туристических поездок могут остаться 1,7 миллиона россиян. Причина – долги, пишет "Российская газета".

Почти половина человек являются банковскими должниками. Четверть из них имеют долг по ипотеке, примерно треть являются должниками по автокредитам, а 5 процентов по кредитам на товары, полученные прямо в магазине. Свыше 50 процентов должников не возвращают деньги государству или своим бывшим семьям. Так, из них неплательщики алиментов составляют 35 процентов, а 15 процентов вовремя не заплатили штрафы, налоги или долги по ЖКХ.

Налог на выигрыш

Победителей лотерей могут освободить от обязанности уплачивать налог с выигрышей. Вместо этого функции налогового агента, который будет переводить в бюджет НДФЛ в размере 13 процентов, передадут операторам, пишет "Ъ".

По предложению Минфина это коснется тех операторов, чья выручка в прошлом году превысила 9 млрд руб. Такие меры должны привести к повышению собираемости налогов, считают чиновники.

Предательство спецслужб

Введенный 6 ноября запрет на полеты российских авиакомпаний в Египет "продлится не месяц-другой, а годы", – заявил источник "Ъ" в аппарате правительства. По его словам, аналогичные запреты в перспективе будут вводиться и в "отношении других стран".

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что "пока никаких рекомендаций по другим направлениям от наших специальных служб не было, поэтому говорить об этом сейчас просто не имеет смысла, неактуально".

Также, источники "Ъ" в российских госструктурах не исключают, что катастрофа стала следствием "предательства египетских спецслужб".

Огни столицы

Один из крупнейших продовольственных ритейлеров X5 Retail Group заменит магазины "Огни столицы" своими супермаркетами "Перекресток", пишет "Коммерсантъ".

Премиальная сеть отказывается от торговых операций и сосредоточится на арендном бизнесе, так как с начала года покупательская способность заметно снизилась. Представители сети "Огни столицы" сделку не комментируют, однако эксперты оценивают доход от сдачи в аренду магазинов в 150-180 млн рублей в год (2,3-2,9 млн долларов).

Почему подорожали сигареты

Девальвация рубля и рост акцизов привели к тому, что цены на сигареты зарубежных марок выросли за год на 20%, а за полтора — почти на 30%, сообщает РБК. Некоторые марки подорожали гораздо сильнее.

Практически все сырье, используемое для производства сигарет, вплоть до фильтров, табака и сигаретной бумаги, закупается за валюту и импортируется в Россию.

Вместо стадиона жилье и ФОК

На месте стадиона в Кунцеве хотят построить 88 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщают "Ведомости".

Градостроительно-земельная комиссия недавно одобрила строительство. Предполоджительно, там будут квартиры, физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад.

Операторы попросили гарантий

Ассоциация туроператоров России попросила у вице-премьера Аркадия Дворковича помочь туриндустрии, оказавшейся в трудном положении: путевки в Египет обеспечивали в среднем 30% их продаж, пишут "Ведомости".

представители компаний предлагают два варианта: выдать госгарантии по кредитам, которые туроператорам придется брать для выплаты компенсаций, или взять на себя часть расходов на оплату рейсов для вывоза россиян, находящихся в Египте сейчас.

Активы под арестом

Активы ФГУП "Космическая связь", государственного оператора спутниковой связи, оказались под угрозой взыскания по делу ЮКОСа во Франции, передает РБК. Предприятие, которому принадлежит крупнейшая в России орбитальная группировка из 13 спутников, ищет французских юристов для защиты интересов во французских национальных судах.