Столичных дачников пересчитают

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Дачники Москвы пройдут сельскохозяйственную перепись с 1 июля по 15 августа. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, переписчики будут проверять, не являются ли территории брошенными, а также, как они используются. Заброшенные участки также будут проинспектированы, но в реестр по производству сельхозпродукции они не попадут.

"Именно для этого и производится сельхозперепись. Если на участке, который заявлен как производство сельхозпродукции, растет бурьян, нет владельца и есть разрушенное здание, то понятно, что он не может быть определен как участок под сельхопроизводство", – цитирует Немерюка Агентство "Москва".

Он уточнил, что при этом ничего ни у кого изымать не будут. Дачников ждет только опрос. Переписчики будут посещать только территории, где расположен участок.

Если у москвича садовый участок расположен на территории Новой Москвы, к нему придут московские переписчики, если в Подмосковье – областные.

Немерюк добавил, что всего Москва производит около 30 тысяч тонн молока в год, порядка 15 тысяч тонн мяса и 38 тысяч тонн овощей. Он отметил, что в городе насчитывается 7756 дачных участков. Больше всего – на территории ТиНАО. Здесь их насчитывается 7359.

В сельхозпереписи примут участие и те дачные участки, где разводят домашнюю птицу и сельскохозяйственных животных.

Участие в переписи является обязательным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За отказ должностных лиц ждет штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических – от 20 тысяч до 70 тысяч рублей. Физические лица участвуют добровольно.