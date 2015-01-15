Каждый третий житель России мечтает о вилле на море - исследование

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Треть россиян мечтают жить на вилле у моря. Об этом свидетельствуют данные опроса портала "Индикаторы рынка недвижимости".

Виллу у моря в качества жилья мечты назвали 34,1% проголосовавших, семейное поместье за городом - 25,8%, квартиру в центре любимого города - 18,9%.

При этом только 7,6% респондентов мечтают о пентхаусе в небоскребе, в старинном замке предпочли бы жить 5,7%, а в модном лофте - 4,4%. В свою очередь выбравшие вариант "Другое" (3,4%) мечтают об уютном домике у речки с видом на горы, тереме, доме в лесу, бунгало на необитаемом острове и даже домике в Крыму.

"Квартира для большинства – предмет первой необходимости. Люди либо стараются ее купить, либо снимают, живут с родственниками, размениваются, постепенно улучшают жилищные условия. А вот мечтают люди обычно о недостижимом. Для многих вилла у моря или большое семейное поместье за городом является именно такой мечтой: это дорого, не очень практично, если работаешь в крупном городе, зато очень приятно", – отмечает руководитель "ИРН-Консалтинг" Татьяна Калюжнова.

Добавим, что согласно опросу ВЦИОМ, относительное большинство (44%) россиян довольны своей жизнью. Более трети (38%) респондентов говорят о том, что отчасти их жизнь устраивает, отчасти - нет. 16% высказываются о положении своих дел в негативном ключе.

Доля оптимистов, считающих, что через год их семья начнет жить лучше, составила 27%. По мнению 43% опрошенных, в их жизни ничего не изменится, 18% ожидают ухудшения ситуации.