Почему обильные дачные заготовки подходят только для Instagram

Корреспондент m24.ru Анна Лебедева рассказывает о том, куда девать красивые натуральные продукты со своего огорода. Многие привозят их домой, фотографируют, выставляют в соцсети, а съесть могут за год реально не больше трети урожая. Остальное частью забивают морозилку, а частью просто отправляют в мусорное ведро.

Пришла осень, а вместе с ней горы урожая и всевозможных законсервированных банок, которые хочется открыть как можно скорее. Даже так: открыть через месяц после закрутки, когда рассол уже будет готов. Но каждый раз, взяв в руки открывалку, я вспоминаю, как сердилась моя мама, когда я открывала соленья раньше времени.

– Это на зиму! – говорила она, и трехлитровая банка огурцов обреченно стояла в шкафу и ждала своего часа, когда в минус двадцать к нам наконец-то придут гости и наконец-то ее откроют. А потом всю неделю мы будем есть винегрет, потому что огурцов останется еще полбанки.

Сейчас я взмахиваю рукой, закрываю глаза от удовольствия и открываю большую часть банок уже осенью. Не останется – и ладно, пойду в магазин, где полки ломятся от соленых огурцов, и куплю еще.

Когда к нам в гости приезжает тетя Света и достает из сумки банки с маринадами и огромный кабачок, то она обязательно говорит, – огурцы спрячь на зиму, а кабачок заморозь!

И вот это "спрячь на зиму" не дает мне покоя всю осень.

Похоже, что они верят в то, что у нас такая холодная и длинная зима, что без своих огурцов и помидоров нам просто не выжить. А вдруг наступит голод или резкое подорожание гречки – чур меня! – и вот тогда я вытащу из-под кровати пыльную банку солений и съем ее вместе с картошкой из того мешка, который мне подарили на зиму...

Мы, наверное, всю зиму не будем покупать соки и газировку, потому что пить магазинный сок очень вредно из-за огромного количества сахара. Я лучше открою шкаф, где стоит 70 трехлитровых банок с компотами, и выпью залпом кладезь витаминов, где сахара будет в два раза больше, чем в пачке сока, купленного в магазине, но зато с душой! И да, выпью все это я обязательно зимой, потому что осенью эффект будет не тот.

У меня очень заботливые родственники: все лето бережно окучивают свой огород, сдувая пылинки с каждого листочка, чтобы вырастить нам мешок картошки, пять мешков сливы, десять ведер огурцов с помидорами и, конечно же, кабачки с тыквами в огромных количествах. Куда их девать, я ума не приложу. Возможности моей морозильной камеры не такие большие, да и фантазии хватает только на то, чтобы положить все это в соломенную корзину, сфотографировать и поделиться фотографией в Instagram, подписав ее: "Дары осени".

У меня до сих пор на подоконнике красуется тыква-мутант, которую мама отдавала мне со словами: "Заморозь на зиму и добавляй в кашу…" Как представлю, что порежу эту рыжую красотку на мелкие кусочки и засуну в морозилку, становится не по себе. Пусть пока живет до Хэллоуина и радует глаз своими пышными формами, а потом разберемся, что с ней делать. В конце концов, испеку тыквенных кексов и всю зиму буду худеть!

Знаете, мы обязательно поделимся кабачками с тетей Светой, которая бережно хранит в кладовке кабачковую икру еще с того года, но мы сделаем вид, что ничего об этом не знаем.

Родственники сварят кабачковое варенье, которое будет занимать место в нашем холодильнике всю зиму, потому что мы не едим варенье вообще. "Пусть будет, – скажет мама, вручая очередную банку. – Гости зимой придут, – угостишь…" И неважно, что сейчас столько экзотики в магазинах и что кабачковым вареньем давно никого не удивишь.

В нашем дачном хозяйстве никогда не было нормальных яблок, таких, как у соседки Ларисы Васильевны. Нормальных – не значит вкусных, а значит много. Когда можно поделиться парой ведер с соседями, нагнать и закатать в триста банок свежего сока без сахара, сварить сто банок варенья, скормить мешок яблок коллегам по работе, лопнуть от очередной шарлотки и забить все полки кладовой полезными компотами, будь они неладны…

Зима такая долгая, холодная и скучная, что мы откроем шторку, где кругом банки, банки, банки и нет конца этим банкам… И позовем гостей, а потом еще и еще и откроем еще одну банку огурцов, помидоров, кабачков, аджики, компота – и не нужна нам никакая гречка, и колбаса нам не нужна!

Мне кажется, что люди придумали закрывать банки с солениями для того, чтобы чаще встречаться друг с другом зимой, когда огород покрыт снегом и дома нечего делать. Ведь витамины есть и в магазинных овощах и даже в тех, которые привезли из далекой Африки, но для посиделок в домашней атмосфере они никому не нужны.